Motociclista morre após acidente em Dourados

Divulgação

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã deste sábado, 5, após bater de frente com um veículo Fiat Uno, na região do Anel Viário de Dourados.

Segundo informações iniciais, o motociclista seguia para o sentido/Centro, quando, por motivos a serem apurados, colidiu com o veículo que seguia no sentido contrário.

O motociclista transportava materiais de uma papelaria que estava em uma carretinha acoplada na motocicleta. A carga ficou espalhada às margens da rodovia.

Uma equipe de resgate do Samu esteve no local e constatou o óbito. O casal que estava no veículo não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Polícia Civil e Perícia Técnica são aguardadas no local.