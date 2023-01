Motociclista morre após bater em rotatória e cair em rodovia

Vítima morreu na hora / Jornal da Nova

Wanderson da Silva Cardoso, de 36 anos, morreu após bater contra uma rotatória da MS-276, e cair no canteiro. O caso ocorreu em Anaurilândia, na noite desse sábado (7).

O impacto foi tão violento, que fez o motociclista perder o capacete. A cabeça dele atingiu o chão e foi dilacerada. A vítima perdeu massa encefálica.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local constatou o óbito. A Polícia Civil e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) da Base Operacional do Vale do Ivinhema, também foram ao local, assim como a Perícia Criminal de Bataguassu.

O jovem era morador em Anaurilândia e trabalhava em um lava jato.