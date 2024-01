Motociclista sem CNH atropela mulher na Rua 27 de Julho

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Uma mulher, de 27 anos, foi socorrida após ser atropelada por um motociclista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e em alta velocidade na Rua 27 de Julho, no bairro Cohab, em Anastácio, na noite de terça-feira, 16.

Conforme o boletim de ocorrência, a Getam da Polícia Militar realizava o patrulhamento da região, quando no cruzamento da Rua João Teodoreto da Costa com a Rua 27 de Julho, notaram duas motos em alta velocidade, momento em que um jovem de 22 anos perdeu o controle da Honda Fan e atropelou a mulher.

O motociclista também perdeu o equilíbrio e caiu. Já o outro condutor, de 18 anos, também não tinha habilitação e a moto Fan estava sem placa.

A mulher foi levada para o Pronto Socorro, com fratura do fêmur. Já o motociclista foi levado com escoriações com acompanhando tático ao hospital.

As motos foram levadas ao pátio do Detran-MS.