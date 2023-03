Motociclista sofre ferimentos ao bater em carro no Cidade Nova

Vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu / Foto: João Eric/ O Pantaneiro

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido com ferimentos ao bater em um Escort, no cruzamento da Rua Estêvão Alves Corrêa com Luiz da Costa Gomes, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, na tarde desta terça-feira (7).



Segundo informações repassadas ao O Pantaneiro, o motociclista pilotava uma Yamaha YBR e colidiu no carro, por volta das 13h.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu atenderam a vítima. Ainda não se sabe o que motivou a colisão.