Motociclista sofre fratura na perna após bater em vaca na rodovia

Um outro motorista, ainda não identificado, colidiu contra o animal novamente, que veio a óbito / Divulgação

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após bater contra uma vaca na MS-276, em Anaurilândia. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (24).

De acordo com informações iniciais, o homem bateu contra o animal enquanto voltava do trabalho em uma usina. Com o impacto, foi lançado ao solo e acabou tendo uma fratura na perna direita.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar que estava passando pelo local no momento do acidente, prestou primeiros socorros ao motociclista, que foi transportado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia.

Após o primeiro impacto, um motorista, ainda não identificado, colidiu contra o animal novamente, que veio a óbito. O condutor teve ferimentos leves.

O caso foi registrado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), que interditou parte da pista para a remoção da vaca. O proprietário do animal ainda não foi identificado.