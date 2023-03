Motociclista sofre fraturas ao bater de frente com caminhão em Chapadão do Sul

Acidente ocorreu em Chapadão do Sul / Chapadense News

Motociclista de 23 anos ficou gravemente ferido após bater contra um caminhão, no final da tarde de quarta-feira (15), na MS-306, em Chapadão do Sul.

Segundo o portal Chapadense News, O caminhão e motocicleta trafegavam em direções opostas. O caminhão realizava conversão para entrar no posto e a moto colidiu frontalmente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima.

A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, com fraturas de septo, na região do tórax, da tíbia e fíbula do membro inferior direito.