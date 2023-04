Motoentregador sofre ferimentos após bater em carro em cruzamento de Corumbá

Moto tombou na pista / (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um motoentregador de gás, de 26 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 17, após colidir contra um carro no cruzamento da Rua Cabral com 21 de Setembro, em Corumbá.

A colisão aconteceu por volta das 11h. Não é detalhado as causas do acidente, se houve imprudência das vítimas. A motocicleta e o suporte da entrega ficaram tombados no cruzamento.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o rapaz reclama de fortes dores na perna, sendo feita a imobilização e transferência até a Santa Casa da cidade.