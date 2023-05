Motorista bate em anta e deixa alerta sobre segurança em rodovias

Animais silvestres buscam alimento e atravessam rodovias, ficando em perigo e gerando risco de acidentes / Arquivo Pessoal

Motoristas que trafegam pelas estradas de Mato Grosso do Sul precisam ter atenção redobrada para não correrem perigo ou para não colocarem em risco as espécies de animais silvestres naturais da região. Como as estradas cortam os locais que são o habitat natural dos animais, a possibilidade de acidentes é elevada e, por isso, também deve ser redobrada a condução defensiva.

Na última semana, leitores do Pantaneiro registraram três batidas em antas, algumas com perda total dos veículos. Os casos ocorreram em Nioaque e em Inocência, na saída para Três Lagoas. Um dos leitores relata que estava na rodovia 419, onde o movimento é pequeno, mas há o trânsito de antas que buscam alimentos nas fazendas da região. O leitor conta que não teve ferimentos ao bater em um desses animais. Ele explicou que o carro rodou na pista e foi socorrido por conhecidos.

Nesta semana, a PMA (Polícia Militar Ambiental) também emitiu alerta para pessoas que encontraram animais silvestres da flora pantaneira. O conselho é não interagir para garantir a segurança própria e das espécimes.