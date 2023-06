Motorista capota caminhão na MS-010 no distrito de Rochedinho

Motorista ficou preso às ferragens / Topmidianews

Motorista de caminhão capotou na MS-010 e ficou preso às ferragens. O acidente ocorreu na tarde dessa segunda-feira, dia 19, no Distrito de Rochedinho, em Campo Grande.

Segundo o Topmidianews, o condutor não teve a identificação revelada, e ficou preso às ferragens do caminhão após capotar o veículo carregado com pedras. O veículo teria apresentado falha nos freios durante um trecho da rodovia que é descida e não tendo como frear, acabou perdendo o controle e capotando nas margens da pista.

O motorista ficou preso nas ferragens do caminhão, tendo hemorragias e lesões na cabeça, sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

Ainda segundo o portal, apesar da grave cinemática, a vítima saiu consciente e orientada do veículo.

Houve pedido de apoio por parte do Corpo de Bombeiros para que a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) interceptasse a vítima, com o intuito de estabilizá-lo antes de dar entrada no hospital.