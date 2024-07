Motorista capota caminhonete e abandona veículo em estrada de MS

Alisson Silva / Coxim Agora

O motorista de uma caminhonete Ford Ranger capotou o veículo, no final da tarde de ontem, 20, em uma estrada que dá acesso à região do Cristo Redentor do Pantanal, em Coxim.

O condutor da caminhonete perdeu o controle da direção logo após sair do trecho de chão para o asfalto, bateu no meio-fio e capotou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local, o condutor da caminhonete não foi encontrado.

Conforme o site local, testemunhas relataram que o motorista saiu ileso, pegou alguns pertences e foi embora, sentido Pantanal.