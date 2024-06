Motorista colide com monumento símbolo de Maracaju

Danos no monumento / Reprodução/Campo Grande News

Na noite de sábado, 1º, um acidente envolvendo um veículo modelo Gol colidiu com o monumento símbolo de Maracaju, localizado na junção da BR-267 com o perímetro urbano da cidade. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que relatou que o motorista estava consciente, mas desorientado.

Segundo informações do site Campo Grande News, antes da chegada dos bombeiros, algumas pessoas que passavam pelo local pararam para tentar ajudar a vítima. Em um vídeo registrado por um dos presentes, o motorista aparece deitado com a cabeça apoiada no banco do passageiro. Ele foi posteriormente levado ao hospital da cidade para receber atendimento médico.

Na manhã de domingo (2), o veículo ainda permanecia no local do acidente. A colisão causou danos ao lado esquerdo da estátua da ‘Linguiça de Maracaju’, um monumento de cerca de 5,5 metros de altura, feito de metal e concreto, que representa o tradicional Festival da Linguiça de Maracaju e está situado na entrada da cidade desde 2012.

O incidente chamou a atenção dos moradores e visitantes, que lamentaram os danos ao monumento, um importante símbolo cultural da região. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as causas do acidente e continuam investigando o ocorrido.