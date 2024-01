Motorista com carga contrabandeada morre após capotar carro na MS-040

Carro destruído / Cenário MS

Um motorista, que ainda não foi identificado, morreu nesta quarta-feira, 24, após capotar e ser arremessado às margens da rodovia MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Cigarros contrabandeados foram encontrados dentro do carro completamente destruído.

Por volta das 7 horas, o Fiat Siena com placas de Angélica seguia em direção a Santa Rita do Pardo, quando perdeu o controle e atingiu um barranco. O carro capotou várias vezes.

A carga ficou espalhada na vegetação, próximo à Rodovia Manoel Lino de Rezende e o corpo do motorista foi arremessado para fora do veículo.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas e do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo estiveram no local.