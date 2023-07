Motorista de caminhão morre após capotar na MS-395

Motorista ficou preso às ferragens / Jornal da Nova

O motorista de um caminhão carregado de caixas de laranja morreu após capotar na MS-395. O acidente ocorreu madrugada de sexta-feira, dia 30, na rodovia MS-395, entre os municípios de Anaurilândia e Bataguassu.

Conforme o Jornal da Nova, o veículo carregado com caixas de laranja trafegava na via, quando por motivos que ainda serão apurados, saiu da pista e capotou na margem da rodovia.

Com a capotagem, o motorista morreu preso nas ferragens, ele seguia sozinho no caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e Perícia Criminal atendem a ocorrência. A vítima ainda não foi identificada.