Motorista de carreta saiu ileso após acidente que matou 4 bois na BR-060 (vídeo)

Corpo de Bombeiros ajudou no resgate dos animais / Divulgação

Motorista da carreta carregada com bois saiu ileso do acidente que matou quatro bois na BR-060. O acidente ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (2), quando o condutor perdeu o controle da carreta e tombou.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, várias equipes foram ao local às margens da rodovia BR-060 próximo ao município de Sidrolândia.

O caso já publicado pelo O Pantaneiro (clique aqui para ver) teve quatro animais mortos com a queda. Foi necessário abrir uma das grades da carroceria do caminhão onde os animais estavam.

Devido à situação, os animais ficaram muito estressados. Peões de uma fazenda próximo do local do acidente auxiliaram no manejo do gado.

Vídeo: