Motorista de Gol fica em estado grave após carro capotar e colidir em barranco

Carro ficou destruído / Jornal da Nova

Um motorista de caro VW Gol, ficou em estado grave após perder o controle da direção e capotar na MS-134, trecho entre Nova Andradina e o distrito Nova Casa Verde, na manhã deste sábado (26).

Segundo o Jornal da Nova, o acidente aconteceu na região do Assentamento Peroba.

Assim, o veículo seguia sentido Nova Andradina quando na altura do km 110 o motorista acabou invadindo a pista contrária e bateu em um barranco.

Com a batida, o veículo capotou várias vezes e acabou parando às margens da pista com as quatro rodas para cima.

O condutor sofreu diversos ferimentos e foi socorrido em estado grave som suspeita de TCE (traumatismo cranioencefálico).

Ele foi levado para o Hospital Regional de Nova Andradina pelo Corpo de Bombeiros. Vários pertences do motorista foram achados espalhados pela vegetação.

Metade da pista chegou a ficar interditada para a remoção do veículo que ficou destruído.