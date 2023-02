Motorista de Saveiro morre ao colidir contra ônibus na BR-376

Perícia no local / (Foto: Ivinotícias)

Sandro Pereira Gauto Cano, de 34 anos, morreu na noite de sexta-feira (17) ao bateu contra um ônibus na BR-376, entre o distrito de Amandina e Ivinhema. Cerca de 12 passageiros e mais o motorista do coletivo não sofreram ferimentos.

A vítima dirigia no sentido Amandina/Ivinhema, quando houve a colisão contra o veículo da Viação Motta, no sentido contrário que seguida de Dourados para São Paulo. Sandro morreu na hora devido à gravidade dos ferimentos, a Saveiro ficou totalmente destruída na colisão. Um passageiro foi socorrido consciente e orientado, com escoriações e um pequeno corte na mão esquerda para atendimento.

Conforme o site Ivinotícias, Sandro era morador de Ivinhema e iria completar 35 anos na próxima segunda-feira (20). Há 10 anos, na mesma rodovia, Sandro já havia sofrido um grave acidente, quando teve a perna amputada. Na época, Sandro seguia pela rodovia sentido Deodápolis a Ivinhema com uma moto, quando foi atingido por uma carreta.

A Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Perícia foram acionados. A Polícia Civil apura as causas do acidente.