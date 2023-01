Motorista de Uno perde controle e bate em carros estacionados

Uno bateu em carros estacionados / Bonito Mais

Motorista de um Fiat Uno perdeu o controle e bateu em dois carros que estavam estacionados na Rua Pilad Rebuá, Centro de Bonito. Imagens registraram a batida na madrugada de domingo (22).

Conforme o Bonito Mais, a colisão aconteceu por volta das 3h. Imagens da câmera de segurança de um dos estabelecimentos mostra o momento exato em que o motorista do Uno perde o controle e bate em um carro estacionado, que com o impacto da colisão, avança sobre o outro, que estava estacionado a frente.

Ainda conforme as imagens, um outro condutor que passava na avenida no momento do acidente estaciona.

Na sequencia o Uno sai do quadro da câmera, não sendo possível afirmar se fugiu do local ou apenas parou mais a frente.