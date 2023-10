Motorista fica presa às ferragens após colisão com carro em Corumbá

Motorista ficou presa no veículo / Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma jovem de 26 anos ficou presa às ferragens após bater o Fiat Palio com um Toyota Etios, no cruzamento da Rua 21 de Setembro com Venceslau de Barros, em Corumbá, na manhã deste domingo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30. O motorista do Etios, estava fora do veículos, consciente e orientado. Já a jovem condutora do Pálio precisou ser desencarcerada, mas consciente e orientada, com dores na região lombar e abdômen. O passageiro estava apenas com um corte no supercílio; ambos estavam sem cinto de segurança.

Não foi informado a dinâmica da colisão. Entretanto, o Pálio ficou com a lateral e o Etios com a frente destruídas.

Após atendimento, a Guarnição de Resgate do 3° GbM, transportou as duas vítimas ao Pronto Socorro para atendimentos médico.