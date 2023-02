Motorista fura preferencial e bate em motociclista

Vítima foi socorrida no local / Foto: João Éric/ O Pantaneiro

O motorista de um Fiat Palio furou a preferencial no cruzamento das ruas Cecília Maria de Arruma com Toro Nakaiama, no bairro Nova Aquidauana, na noite de sábado (4), e colidiu em uma motociclista que pilotava uma Honda Biz.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Aquiduana foram acionadas. As guarnições prestaram socorro para mulher, que sofreu escoriações pelo corpo. Não foi relatado informações se o condutor ficou ferido.

O motorista confirmou que furou a preferencial, mas nega que bateu na moto. Já a vítima afirmou que houve o impacto.