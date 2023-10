Motorista morre após bater carro em caminhão na MS-377 em Água Clara

Motorista, de 40 anos, que não teve a identificação revelada, morreu em um acidente de trânsito após bater seu veículo, um Volkswagen Gol, em um caminhão na MS-377, em Água Clara. O passageiro, de 49 anos, ficou ferido e foi encaminhado para um hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a colisão entre os veículos aconteceu logo após uma empresa de tratamento de madeira e principal possibilidade é que o condutor tenha invadido a pista contrária.

O motorista não resistiu e morreu no local do acidente, enquanto o passageiro foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. O caminheiro nada sofreu, apesar da cinemática do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local acompanhada da Polícia Científica e fizeram todos os levantamentos possíveis sobre o acidente.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.