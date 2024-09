Motorista morre após bater em carro, sair da pista e atingir árvore na BR-163

Divulgação

Um jovem de 24 anos morreu após um acidente de trânsito, no final da tarde desta sexta-feira, 6, na BR-163, a cerca de 15 km da cidade de Caarapó.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima conduzia um veículo Honda Civic, cor prata, pela BR-163, no sentido Caarapó a Juti, quando bateu na traseira de um Fiat Uno na altura do KM 193.

Após a colisão, o Civic saiu da pista e bateu em uma árvore na beira da rodovia. Uma equipe da CCR MS via esteve no local e constatou que o rapaz morreu no local, antes da chegada do socorro.

Os ocupantes do Fiat Uno foram levados para o hospital de Caarapó com ferimentos leves. Uma equipe da perícia técnica e investigadores da Polícia Civil estiveram no local do acidente.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.