Motorista morre após batida frontal com carreta na BR-163

MS News

Um homem de 42 anos morreu na tarde deste sábado (12) em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na BR-163, entre Caarapó e Dourados.

De acordo com informações do site MS News, a vítima estava no carro de passeio, que colidiu frontalmente com a carreta.

O condutor do carro morreu no local. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos.

A dinâmica do acidente continua sendo investigada.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica foram acionados para atender a ocorrência.