Motorista morre após carreta sair da pista e tombar na BR-262

Divulgação

Um acidente entre duas carretas acabou com o condutor de um dos veículos morto. O Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionado pela Polícia Rodoviária Federal às 16h de sexta-feira (02).

O acidente foi próximo ao km 645 da BR-262, cerca de 5 km depois do Morro do Azeite e não há informações sobre as circunstâncias da colisão.

A carreta conduzida era conduzida por um homem de 35 anos, saiu da pista e tombou. Ele ficou presos nas ferragens da cabine, teve o braço esquerdo amputado, perfuração no tórax e não resistiu aos ferimentos.

Antes de fazer o desencarceramento para retirar a vítima, a guarnição teve que estabilizar a carreta e retirar parte da carga de papel de celulose. Só após isso, o corpo foi retirado. O condutor da outra carreta não teve ferimentos, de acordo com os Bombeiros.

A Polícia Civil e a Perícia também foram ao local do acidente.