Motorista morre em colisão com caminhão que transportava pintinhos em Sonora

Veículo ficou destruído / Sidney Assis/Campo Grande News

Maurílio Alves da Silva, de 62 anos, morreu após colidir com um caminhão que transportava pintinhos na BR-163, em Sonora, a 362 km de Campo Grande, na madrugada deste domingo (25). Com o impacto, a porta do veículo foi arrancada.

Maurílio conduzia um Chevrolet e havia acabado de cruzar a divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul quando invadiu a pista contrária. O motorista do caminhão tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

O impacto da batida arrancou a porta do carro, que ficou totalmente destruído. Maurílio morreu no local, sem chance de socorro. Três pneus do Chevrolet estavam carecas, mas as causas do acidente ainda serão investigadas, segundo site Campo Grande News.

O caminhão sofreu danos na parte frontal, mas o motorista não se feriu. Os pintinhos também saíram ilesos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e peritos estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.