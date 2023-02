Motorista perde controle, bate caminhão e fica preso entre fios energizados

Veículo bateu no poste e moradores ficaram sem luz / (Foto: Campo Grande News)

O motorista de um caminhão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Energisa após perder o controle e bater em um poste de luz. Ele ficou retido no veículo pelo risco de choque entre os fios energizados, na Avenida Euler de Azevedo com a Rua do Seminário, em Campo Grande, nesta sexta-feira (3).

Segundo o site Campo Grande News, o caminhão carregava pedra brita e bateu no poste, deixando a região sem energia elétrica. Ele foi orientado a permanecer no veículo. Testemunhas ainda relataram que ele seguia no sentido bairro/centro e não estava em alta velocidade.

A suspeita é que o veículo tenha sofrido pane no sistema de freio. O motorista foi socorrido consciente e orientado.