Motorista perde controle e bate caminhonete em árvore da BR-262

Veículo danificado na batida / Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O motorista de 33 anos perdeu o controle da direção e bateu a caminhonete Hilux em uma árvore às margens da rodovia BR-262, em Corumbá, na tarde de domingo, dia 30. Outros quatro passageiros ficaram feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor foi retirado do veículo com auxílio de uma prancha. Ele relatava dores no tórax e cintura pélvica. O passageiro de 28 anos sofreu um corte na orelha e escoriações; uma jovem de 25 anos reclamava de tontura e algias; já uma criança de 11 anos sofreu fratura no dedo do pé.

Embora o susto, todos foram socorridos conscientes e orientados, sendo encaminhados para o pronto socorro da cidade.