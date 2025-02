Motorista perde controle e bate em caminhão parado em posto de gasolina

Motorista não teria habilitação / Idest

Um acidente envolvendo uma caminhonete S-10 de cor prata e um caminhão carregado com oxigênio líquido ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 28, em um posto de gasolina de Bandeirantes, causando danos materiais e deixando os envolvidos em situação de risco.

Segundo informações do site Idest, o homem que conduzia a caminhonete perdeu o controle do veículo e colidiu contra o caminhão, que estava estacionado no pátio do estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista da caminhonete apresentava sinais de embriaguez. O homem, ao ser questionado, admitiu ter consumido bebidas alcoólicas momentos antes do acidente. A confissão do motorista foi registrada pelas autoridades, que realizaram os procedimentos legais pertinentes.

Apesar do impacto, o acidente não resultou em vítimas fatais, mas gerou um grande susto entre os presentes no local. O caminhão, que transportava oxigênio líquido, poderia ter causado um risco ainda maior, caso a carga tivesse sido comprometida. Felizmente, o incidente foi contido rapidamente, evitando maiores danos.