Motorista perde controle e bate Jeep em muro de casa em Nova Andradina

Carro ficou danificado na batida / Nova News

O motorista de Jeep Renegade perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma residência da Avenida Henrique Pasmanik, no Portal do Parque, em Nova Andradina, na noite de sexta-feira, 22.

O condutor teria perdido o controle e não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, ele sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital da cidade.

Apesar dos danos no muro, nenhum morador da casa foi ferido, segundo o site Nova News.