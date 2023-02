Motorista perde controle e tomba caminhão na BR-262

Veículo saiu da pista / Foto: Marcos Ermínio/Midiamax

O motorista de um caminhão pequeno perdeu o controle e tombou o veículo na BR-262, saída para São Paulo, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (2). O condutor foi socorrido após ficar retido na cabine.

O proprietário do veículo informou que o motorista trabalha com entrega de tintas na cidade. No entanto, estava no horário de almoço quando sofreu o acidente, conforme relatou ao Jornal Midiamax.

A suspeita é de que o motorista tenha aquaplanado o caminhão, atravessando a rodovia, em seguida o veículo saiu da pista e tombou na área de mata.

Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem, que estava retido no veículo. PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi ao local.