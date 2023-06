Motorista perde controle, tomba caminhão e é resgatado por helicóptero

Vítima socorrida / Divulgação

Um motorista de 48 anos foi resgatado com ajuda de helicóptero da Polícia Militar após tombar a carreta na Estrada Parque, próximo ao Quequé, região pantaneira e distante da área urbana de Corumbá, nesta quarta-feira, 21.

O motorista fazia transporte de aterro, quando perdeu o controle e tombou o veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que combatia incêndio florestal próximo dá-lo, os primeiros atendimento foram feitos no local, em seguida a vítima foi levada para Fazenda Novo Horizonte.

Devido à longa distância do hospital e fraturas na coluna, o apoio aéreo foi acionado. O pouso foi feito no campo de futebol do batalhão da PM.

Segundo o resgate, o motorista foi internado com fratura na cintura pélvica.