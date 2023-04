Motorista perde o controle da direção e carro cai em ribanceira em Corumbá 

Um automóvel caiu em uma ribanceira, na rodovia BR-262, na altura do quilômetro 680, em Corumbá. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Corumbá, depois que a motorista, uma mulher de 27 anos, perdeu o controle da direção.

A motorista explicou à equipe de resgate que perdeu o controle do automóvel após passar por uma ponte de vazante. Ela bateu na rodovia, saiu da pista e o carro caiu na ribanceira, ficando a 5 metros de altura dentro da área alagada.

Além da motorista, que fraturou o braço direito, um homem de 20 anos que a acompanhava teve ferimentos na mão direita. Os dois foram transferidos para o Pronto Socorro de Corumbá.