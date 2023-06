Motorista perde o controle e tomba carreta na MS-276

Uma carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia, na região do Vale do Ivinhema. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 16, e por sorte o motorista não teve ferimentos graves.

Segundo o site Nova News, à PMR (Polícia Militar Rodoviária) informou que o tráfego na via foi interrompido por alguns momentos para remoção dos veículos envolvidos em um grave acidente ocorrido na quarta-feira (14).

Após acidente que causou morte de carreteiro, rodovia entre Batayporã e Anaurilândia começou a ser liberada. No entanto, uma fila enorme havia se formado na pista.

Ao perceber que o trânsito estava parado, o caminhoneiro acabou perdendo o controle da direção, momento em que o veículo cargueiro saiu da pista e tombou às margens da mesma.

O motorista não sofreu ferimentos e a PMR foi acionada para acompanhar o destombamento da carreta, serviço realizado com apoio de um guincho.