Motorista sai ileso de acidente com caminhão em Anastácio

João Eric/ O Pantaneiro

Um acidente entre um caminhão baú e uma carreta foi registrado na rodovia BR-262, em Anastácio, na manhã de hoje, dia 13.

No local do acidente, o motorista do caminhão da empresa do Correios sofreu ferimentos em um dos braços e escoriações, mas passa bem.

O caminhão estava sentido Campo Grande e Corumbá e a carreta no sentido Anastácio e Campo Grande. As circunstâncias estão sendo apuradas.

A carreta estava estacionada a uns 2km a frente com partes das laterais danificadas. O motorista da carreta não teve ferimentos.

A pista se encontra com óleo esparramado e com grande fluxo de carretas.



Veja mais fotos: