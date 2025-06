Movimento de Rua aproxima comerciantes e fortalece bairros em MS

Messias Ferreira

Após o lançamento, equipes do Sebrae visitaram comerciantes em 31 ruas — 20 na Capital e 11 em Dourados — apresentando a proposta e incentivando a participação. A ideia é simples: quando os empreendedores se conhecem e atuam juntos, o comércio local se fortalece, e o consumidor encontra mais opções perto de casa.

Em Dourados, por exemplo, a loja Amor de Patas 2, recém-inaugurada no bairro Vival, mostra o impacto positivo da integração entre comércios vizinhos. A região tem tudo por perto — de mercado a farmácia — o que torna o dia a dia dos moradores mais prático. O proprietário Reginaldo Pereira aposta na expansão do bairro e acredita que o Movimento vai acelerar o crescimento do comércio local.

No Jardim Flórida, também em Dourados, o comerciante Osmar Crispin, da bicicletaria Ciclo Flórida, vê a iniciativa como forma de aproximar lojistas e melhorar a comunicação entre vizinhos. A mesma visão é compartilhada por Jean Carlos Ribeiro, da Flórida Móveis, que atende tanto moradores quanto clientes de bairros vizinhos e vê no projeto uma forma de aumentar a visibilidade da região.

Em Campo Grande, empresários da Rua Monte Alegre também já aderiram ao movimento. O barbeiro Elton Lima, do Dom Negrone, acredita que a ação estimula uma nova mentalidade empreendedora e fortalece o comércio local.

O projeto oferece capacitações, consultorias, eventos e estratégias personalizadas para cada rua, com ações de curto, médio e longo prazo. A intenção é transformar os espaços comerciais em ambientes de convivência, onde negócios se complementam e a comunidade se beneficia.

Segundo Claudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae/MS, o projeto nasceu da necessidade de soluções colaborativas. “Muitas vezes, o que falta é conexão entre os empresários. O Sebrae entra para facilitar esse diálogo e ajudar os empreendedores a crescer juntos”, afirmou.

Mais de mil empresários já aderiram ao movimento e participam de grupos de WhatsApp para trocar experiências e buscar soluções coletivas. Mais informações estão disponíveis no site ms.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800.

