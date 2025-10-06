Movimento no aeroporto de Bonito cresce 87% em um ano

Aeroporto Regional de Bonito registrou um aumento expressivo / Divulgação

O Aeroporto Regional de Bonito registrou um salto significativo no movimento de passageiros no mês de setembro. De acordo com dados da direção do terminal, o número de embarques e desembarques passou de 3.510 em setembro de 2024 para 6.574 no mesmo mês deste ano — um crescimento de 87%.

O número de operações aéreas também aumentou: foram 50 em setembro de 2024 contra 60 no mesmo período de 2025, reforçando o fortalecimento da malha aérea regional. O crescimento reflete tanto a alta demanda por Bonito como destino turístico, quanto os investimentos em infraestrutura realizados por diferentes esferas de governo.

Atualmente, o aeroporto conta com voos das três principais companhias aéreas do país. Em setembro, a Azul transportou 2.792 passageiros, a Gol 1.997 e a Latam 1.785. As rotas conectam Bonito aos principais hubs aéreos do país: a Azul opera via Viracopos (Campinas), a Gol via Congonhas (São Paulo), e a Latam via Guarulhos (Cumbica), o que também amplia o acesso a conexões internacionais.

Para o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, o aumento no movimento aéreo mostra a força do turismo local e os resultados do trabalho conjunto pela melhoria da infraestrutura: “Bonito está cada vez mais integrado ao cenário nacional e internacional”.

A vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Ferreira Salvadori, também destacou a importância do aeroporto para o desenvolvimento econômico: “Esse crescimento mostra que estamos no caminho certo, atraindo mais visitantes e gerando oportunidades”.

O gerente do aeroporto, Luciano Puzzi, creditou os bons resultados à atuação da equipe local, que trabalha para garantir segurança e qualidade no atendimento aos passageiros.

Segundo o presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, além do aumento expressivo no número de passageiros, o destaque está na conectividade aérea com os principais aeroportos do Brasil. “Hoje temos as três principais companhias do país operando no destino, conectando Bonito a Congonhas, Campinas e, agora, Guarulhos. Isso amplia significativamente as possibilidades de conexão internacional”, disse Wendling, destacando ainda que a captação de voos tem impacto direto na atração de turistas qualificados e no fortalecimento do turismo internacional.

