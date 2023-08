MPMS prorroga inscrições para seleção de estagiários e residentes

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Diário Oficial (DOMP-MS), divulgou a prorrogação das inscrições e a alteração da data de prova do I Processo Seletivo de Estagiários e Residentes.

Os interessados poderão realizar as inscrições até às 23h59min do dia 30 de agosto de 2023, horário oficial de Mato Grosso do Sul, apenas pela internet, por meio do site da FAPEC. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2023, observando sempre o horário de funcionamento do sistema bancário nacional.

Os inscritos serão avaliados mediante realização de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 4h, com data prevista para aplicação no dia 24 de setembro de 2023, em local e horário a serem divulgados nos portais do MPMS e da FAPEC, bem como no DOMP-MS.

Para mais informações sobre esse processo seletivo, clique aqui.