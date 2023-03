MS-112, BR-158 e BR-436 recebem vistoria antes de serem entregues concessionária

Trecho da MS-112 / Foto: Edemir Rodrigues

A concessão de 412 quilômetros de rodovias em Mato Grosso do Sul compreendendo a MS-112 e trechos da BR-158 e da BR-436 avança mais uma etapa, com participação da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), EPE (Escritório de Projetos Estratégicos) e Concessionária das Rodovias do Leste MS.

Na quinta (9) e nesta sexta-feira (10), representantes dessas instituições fizeram a vistoria de todo o trecho concedido, etapa fundamental para estabelecer o Termo de Arrolamento de Bens. O coordenador da Câmara Técnica de Rodovias da Agems, Edson Delgado, e o engenheiro Vinicius Echeverria integraram o grupo.

“É uma etapa relevante da concessão, onde o Poder Concedente, o regulador, a unidade que coordena os estudos de concessão e o vencedor da licitação conferem, juntos, toda a estrutura existente”, explica Delgado. O grupo técnico percorreu integralmente o trecho concedido.

Na BR-158, iniciando no entroncamento da MS-306 com o entroncamento da BR-436, em direção a Aparecida do Taboado, com extensão de 193,8 km.

Com relação à BR-436, o início do trecho é a partir do entroncamento com a BR-158 (Aparecida do Taboado) e término na ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, com extensão de 18,1 km. E na MS-112, o trecho totaliza 200,5 km, desde entroncamento com a BR-158 (Cassilândia).

“Estamos integrados nesse trabalho técnico desde agora, e vamos atuar durante toda a concessão, para garantir o melhor serviço ao usuário”, diz o diretor de Rodovias, Matias Gonsales.



Regulação e Desenvolvimento

Com investimento em qualificação da equipe, estrutura e planejamento, a AGEMS vem consolidando seu papel no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A evolução em atividades já reguladas fez avançar a capacidade de atuação e a autarquia vem se tornando um dos principais agentes na construção de novos projetos de infraestrutura econômica e social.

No setor viário, a Agems traz a expertise na regulação do contrato da MS-306para absorver as novas concessões rodoviárias da MS-112 e trechos das BRs 158 e 436, realizada pelo Governo do Estado no fim de 2022.

“Estamos consolidando a qualidade da regulação no presente e olhando para o futuro”, afirma o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis. “O Governo do Estado pode fazer as concessões, porque a Agência está preparadíssima. É assim com esses novos empreendimentos viários, será assim com o Sistema Ferroviário Estadual e com todos os setores onde o foco é o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, assegura.