MS aponta redução de 28% nas ocorrências de queda de árvores durante chuvas

Divulgação Corpo de Bombeiros

Mesmo com a redução de 28% nos chamados por queda de árvores entre 2023 e 2025, os riscos seguem presentes durante o período chuvoso em Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros alerta: em casos graves, como queda sobre veículos, casas ou vias públicas, o número 193 deve ser acionado imediatamente.

Em ocorrências com risco à rede elétrica, o contato deve ser feito com a Energisa pelo app, site ou telefone 0800 079 0196. Já em áreas particulares, a responsabilidade é do proprietário, com solicitação prévia à Prefeitura por meio da CAC.

A queda de árvores está ligada a fatores como solo encharcado, ventos fortes, podas irregulares e espécies mal posicionadas. Para prevenir acidentes, é importante manter calhas e bueiros limpos, evitar estacionar sob árvores e não caminhar em áreas alagadas.

Em Campo Grande, a poda em áreas públicas é responsabilidade da Semadur, e o município oferece guias sobre arborização segura. A prevenção e o conhecimento são essenciais para minimizar os riscos durante as tempestades.

