MS Ativo Municipalismo celebra fortalecimento entre municípios e Executivo

Saul Schramm

Com o encerramento do primeiro ciclo em 2024, o MS Ativo Municipalismo demonstrou o fortalecimento da colaboração entre o Governo de Mato Grosso do Sul e os municípios do Estado. Lançado em abril, o programa foi marcado por um intenso esforço conjunto, com a adesão dos 79 municípios.

Na Fase 3 do MS Ativo, focada no municipalismo baseado na cooperação, 52 municípios se comprometeram a elaborar planos de ação para áreas de desafios compartilhados, visando melhorar indicadores selecionados. Esse esforço conjunto resultou em mais de 20 horas de capacitação e mais de 700 participações ao longo do ano.

As capacitações presenciais, realizadas em junho, geraram 1.901 entregas cadastradas na plataforma e qualificaram 176 pessoas para a elaboração de planos de ação municipal. Entre julho e novembro, o programa seguiu com reuniões regulares de monitoramento e encontros de Capacitação Estratégica sobre temas variados, como o uso de dados na gestão pública, enfrentamento à mortalidade materna com foco na promoção de métodos contraceptivos, enfrentamento à mortalidade por DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis), promoção de ambiente de negócios, e educação com direcionamentos práticos para a colaboração entre Estado e municípios.

A integração entre as ações de Estado e municípios foi a força motriz para o sucesso do programa. Com um modelo participativo, o MS Ativo forneceu suporte técnico e prático para os desafios compartilhados no estado sul-mato-grossense, promovendo soluções baseadas em evidências. Técnicos de diversas secretarias atuaram ativamente no dia a dia do programa, gerando valor tanto para o Estado quanto para os municípios.

Na última reunião de monitoramento do ano, o trabalho realizado ao longo de 2024 foi celebrado em um momento de troca de informações e experiências. O encontro marcou o fortalecimento da confiança e da cooperação entre diferentes esferas de governo, evidenciando o trabalho conjunto do Estado e municípios em prol de desafios que beneficiam diretamente os cidadãos sul-mato-grossenses.

Thaner Castro Nogueira, secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, avalia que o balanço do ano para o MS Ativo Municipalismo foi muito positivo. “Tamanho envolvimento das prefeituras mostra o comprometimento das pessoas que trabalham com gestão municipal em nosso Estado. Realmente isso é um feito que Mato Grosso do Sul pode se orgulhar: Estado e municípios trabalhando juntos em prol da população”, disse.

Para o superintendente de Fomento ao Municipalismo, Marcilio Moreira “o programa MS Ativo se consolidou como um modelo de compartilhamento de esforços entre Estado e municípios, para potencializar ações com foco na superação de desafios, e se mostrou como um caminho de integração para gerar melhorias concretas na qualidade de vida do cidadão”.

MS Ativo Municipalismo

É o programa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que apresenta um novo conceito de cooperação entre Estado e municípios, e visa instituir um novo modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas de modo a garantir entregas melhores para a população. Com isso, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.