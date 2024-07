MS Ativo promove capacitações para fortalecimento do programa

O programa MS Ativo Municipalismo, do Governo de Mato Grosso do Sul, inicia na próxima sexta-feira (26) as capacitações estratégicas voltadas para gestores e agentes municipais. A iniciativa faz parte do novo momento da Fase 3 do programa, que visa fortalecer a cooperação entre Estado e municípios. Em formato de websérires, os encontros online serão realizados mensalmente, até dezembro, no YouTube da Escolagov.

Com o objetivo principal de fortalecer a troca de experiências entre o Estado e os municípios e aprimorar a gestão municipal, gestores e profissionais de diferentes áreas terão acesso a conteúdos que agregam valor ao trabalho diário nas prefeituras. A ideia é garantir a melhoria contínua e a implementação bem-sucedida de programas e serviços públicos, por meio de atuações mais eficientes e estratégicas, conectando desenvolvimento de capacidades institucionais.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira explica que estes encontros vão servir para os gestores e agentes municipais debaterem e ampliarem seus conhecimentos nas alternativas que se criam, a partir do desenvolvimento de projetos mais consistentes.

“Um dos temas que será debatido, é o foco em indicadores que aborda a lógica para construir todo um projeto, todo um conjunto de políticas públicas para mudar um determinado indicador já reconhecido nacionalmente. A ideia é fazer essa lógica virar uma cultura dentro dos municípios e no Estado e por isso a capacitação visa mobilizar esses gestores e agentes técnicos municipais, no sentido de alcançar o melhor resultado para a população”, destacou.

A programação de cada encontro da websérie será divulgada no início de cada mês, e cada sessão contará com especialistas convidados abordando tópicos selecionados com base em um processo de escuta junto aos municípios. Esses temas serão relevantes para as 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul e estarão relacionados ao Programa MS Ativo. Além disso, ao longo dos meses, haverá encontros exclusivos com os 52 municípios que aderiram à fase 3, focados no monitoramento dos planos de ação elaborados conjuntamente no Programa MS Ativo.