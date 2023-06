MS avança na implantação de ferramenta on line para auxiliar na atração de novos investimentos

Na manhã de ontem, terça-feira, 20, a equipe da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação) que trabalha no cronograma de funcionamento do site Portal Invest Ms reuniu-se com as equipes da Sefaz e da PSG, empresa de Tecnologia de Informação que está montando o portal para verificação do andamento dos trabalhos

O portal Invest MS, que está sendo criado para auxiliar o Governo do Estado na atração de empreendedores e promoção de novos investimentos em Mato Grosso do Sul, deve ser lançado no segundo semestre de 2023.

O site será coordenado pela Semadesc e Sefaz (Secretaria de Fazenda). Segundo Bruno Gouvêa, secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, que auxilia a equipe da secretaria que trabalha na concepção das funcionalidades do portal Invest MS, “ele será uma ferramenta auxiliar para a nossa agência de atração de investimentos.

Essa agência ainda está em estudo e será uma estrutura autônoma que se relaciona diretamente com o Governo do Estado para a identificação de potencialidades e atração de novos empreendimentos”.

Também participaram da reunião os assessores Eli Sandra da Silva Francisco e Renato Prado Siqueira.