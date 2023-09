MS deve receber mais investimentos no setor de mineração

Divulgação

O Mato Grosso do Sul está passando também por fortes investimentos na área de mineração e a comprovação disto vem com o anúncio da Mineração Pirâmide Participações (MPP). Em reunião com o governador Eduardo Riedel, na tarde desta quarta-feira, diretores da empresa anunciaram que devem investir R$ 50 milhões na unidade em Corumbá.

A MPP explora na região o minério de ferro, mas pretende ampliar a sua produção com a extração também de minério de manganês, gerando mais de 230 empregos.De acordo com o presidente do conselho da empresa, Robert Patrick Panero, o foco da exportação do minério de ferro é o mercado europeu e a expectativa este ano é finalizar com uma produção de 700 mil toneladas, alcançando a partir de 2024 em torno de 2 milhões de toneladas.

O projeto Corumbá tem minério considerado de alta qualidade, com baixo teor de impureza, por isso atrai tanta atenção dos europeus.