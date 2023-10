MS discute estratégias nacionais para alavancar o novo cenário de mercado aberto do gás natural

Divulgação

Mato Grosso do Sul segue o ritmo do cenário brasileiro que avança na abertura do mercado de gás natural. Os desafios da transição do modelo de monopólio para um mercado que favorece a concorrência, especialmente na comercialização, foram tema de painel de debates mediado pelo diretor de Gás e Energia da Agência Estadual de Regulação, Matias Gonsales, no Congresso Brasileiro de Regulação.

Com as participações de especialistas das empresas Comgás, de São Paulo, a maior do País, Compagás, do Paraná, e Naturgy Brasil, do Rio de Janeiro, reguladores e operadores do setor deram passos importantes para formatar, na prática, esse novo modelo.A partir do Marco Legal do Gás, diversas novas normas já foram criadas em âmbito nacional pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, e estadual, como em Mato Grosso do Sul, onde a Agems já vem trabalhando em novas portarias.

“Estamos avançando, mas é ainda uma mutação, onde saímos de um sistema em que um único ‘player’, a Petrobras, atuava em todas as etapas da cadeia de compra do gás, transporte, comercialização e parceria na distribuição, para um cenário em que o consumidor livre pode adquirir o gás de diferentes fornecedores, e a distribuidora, como a MSGÁS, mantém esse papel exclusivo na ponta, na entrega”, explica Matias.

“Precisamos consolidar essa mudança, e o debate no Congresso de Regulação foi muito rico, além de servir para identificar situações semelhantes entre a realidade dos estados”, completa.

As discussões contaram ainda com a contribuição de Zevi Kann, ex-presidente da Abar (Associação Brasileira de Agências de Regulação).