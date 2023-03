MS divulga seus principais destinos de pesca em evento nacional do setor

Divulgação

Em mais uma ação estratégica para promover e divulgar o turismo de pesca no Estado, a FundturMS participa de um dos mais importantes eventos do segmento. O Pesca & Companhia Trade Show 2023, que acontece de 23 a 25 de março em São Paulo – SP, reúne anualmente os melhores destinos e empreendimentos brasileiros do setor.

O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, explica que este é um evento que MS participa em destaque todos os anos.

“Mato Grosso do Sul é um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil e, mais uma vez, levaremos uma nova campanha de promoção e divulgação lançada no início do mês com a reabertura da pesca no Estado. Esperamos aumentar cada vez mais a visibilidade do Estado como um dos melhores destinos do país na oferta do turismo de pesca”.

O evento está no calendário oficial das principais feiras do mundo, publicado pela revista Angling International. Participam do Pesca & Companhia Trade Show 2023 empresas do Japão, China, Argentina, Chile, Panamá e Cuba entre outros países. Esta é uma feira de negócios direcionada ao mercado de pesca, náutica, camping, mergulho e turismo da pesca, e está aberta ao público.

Os expositores são fabricantes e importadores de equipamentos de pesca esportiva, operadores e agentes do turismo especializados como pousadas, resorts, barcos-hotéis, e órgãos governamentais que fomentam o turismo da pesca. O MS estará presente nesse importante evento com um estande personalizado, com 4 balcões para atendimento, três mesas redondas com cadeiras para reuniões e um telão de 5m x 3m onde serão reproduzidos os vídeos dos empresários, instituições participantes e de promoção da pesca no Estado.

Grupos de amigos, famílias e amantes da pesca têm no Mato Grosso do Sul o destino ideal para se divertir. Além dos peixes tradicionais da bacia do rio Paraná, um dos principais atrativos para a pesca esportiva é a pescaria de tucunarés. A espécie é considerada exótica e pode ser encontrada, principalmente na região de Três Lagoas, que possui infraestrutura diversificada para atender os pescadores esportivos.

Sonho de muitos pescadores, a pesca no Pantanal sul-mato-grossense é uma atividade apaixonante e ao mesmo tempo uma oportunidade de contemplar o incrível cenário. No destino é possível encontrar infraestrutura completa como pousadas pesqueiras e barcos-hotéis com atendimento especializado de alta qualidade, onde o pescador tem toda comodidade e ainda pode passar momentos de integração com a natureza exuberante. Saiba mais no site www.visitms.com.br/pesca

Pesca responsável

No Mato Grosso do Sul a atividade de pesca possui algumas regras e, para baixar a cartilha com todas elas, é só clicar neste link. Dentre essas regras está a Autorização Ambiental para Pesca Desportiva e, para obtê-la, basta solicitar no site no portal: www.pescaamadora.imasul.ms.gov.br.