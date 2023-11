MS é líder no ranking de produtos encaminhados para reciclagem

Bruno Rezende, Governo de MS

Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que recuperou e encaminhou para reciclagem o maior volume de embalagens em 2022, relacionando esse total ao número de habitantes. Os dados constam em relatório do sistema de logística reversa de embalagens em geral da Central de Custódia entregue ao Ministério do Meio Ambiente neste ano.

A Central de Custódia é uma pessoa jurídica de direito privado, contratada por entidades gestoras, responsável pela custódia das informações e pela verificação dos resultados de recuperação de embalagens em geral.

Conforme o relatório encaminhado ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), foram retornados pelo sistema de logística reversa, no Estado, no ano passado, 20.035,14 toneladas de embalagens em geral. Dividindo-se esse número pelo total de habitantes de Mato Grosso do Sul (2.833.742 conforme pesquisa do IBGE) chega-se ao índice de 7,07, que é o mais elevado do país.

Em segundo lugar no ranking está Mato Grosso, com índice de 6,86, e em terceiro o Paraná, com 5,95. Mato Grosso do Sul ficou à frente, portanto, de estados desenvolvidos como São Paulo (5,43), Rio Grande do Sul (3,97), Rio de Janeiro (3,53) e Santa Catarina (2,71).

O relatório chama a atenção para o fato de que todos os estados que lideram a lista possuem decreto estadual de logística reversa de embalagens em geral.

*Assessoria