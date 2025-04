MS em ação atende indígenas em próxima etapa do programa nos dias 5 e 6 de abril

Álvaro Rezende, Comunicação Governo de MS

Com a expectativa de atender aproximadamente 4.000 indígenas das etnias Guarani e Ñandeva-Guarani, a próxima edição do MS em Ação será realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2025, na Aldeia Porto Lindo, localizada em Japorã.

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e da Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), visa facilitar o acesso a serviços gratuitos, contribuindo para a inclusão social e para a melhoria da qualidade de vida dos povos originários.

Entre os serviços ofertados estarão a emissão de documentos como RG, CPF, Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, além de casamentos, divórcios, atendimentos médicos e odontológicos, serviços jurídicos e muito mais.

A última edição do programa foi realizada em novembro do ano passado, quando a população indígena da Aldeia Te’yíkue, em Caarapó, teve acesso a 40 serviços gratuitos. Moradora da comunidade, Silene Cáceres aproveitou a oportunidade para emitir documentos para ela e para sua filha de 16 anos.

"Estivemos lá, tirei meu documento e também para minha filha. Isso é muito importante para nós, a gente ficou muito feliz. Muitas vezes temos dificuldades de ir à cidade para tirar nossos documentos, mas o pessoal vem até a aldeia. Tinha muita gente fazendo documentos, e todos nós agradecemos muito a quem veio ajudar a população aqui da aldeia", afirmou, agradecida pela oportunidade.

Desde sua criação, em março de 2023, o programa já beneficiou 30.464 indígenas e emitiu 6.409 documentos para os moradores das aldeias de Dourados, Amambai, Paranhos, Miranda e Caarapó. Para o secretário executivo da Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, cada ação realizada é um passo importante na luta pela dignidade e pelo direito à cidadania plena dessas comunidades.

“O objetivo não é só oferecer serviços essenciais, mas também estreitar a relação da população indígena com os profissionais da segurança pública. Além de promover a cidadania e a inclusão, o programa também trabalha na redução dos indicadores criminais nas comunidades atendidas e nas áreas vizinhas”, completa.

Regulamentado pela Resolução Sejusp/MS/N.º 973, o MS em Ação é realizado em parceria com diversas instituições, incluindo a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Prefeitura Municipal de Japorã, além das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e Educação. Nesta edição, os atendimentos serão realizados na Escola Municipal Indígena Mbo’Ehao Tekoha Guarani Polo, localizada na Aldeia Porto Lindo.