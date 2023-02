MS faturou R$ 1,97 bilhão em impostos em janeiro de 2023

Cerca de R$ 1,31 bilhão são referentes a arrecadação de ICMS / Marcos Maluf/Campo Grande News

Mato Grosso do Sul arrecadou R$ 1,97 bilhão em tributos estaduais, no primeiro mês do ano,. Segundo o site Campo Grande News, o montante é 13,76% maior que o mesmo período do ano passado, quando foi registrado R$ 1,73 bilhão.

Esse foi o maior valor arrecado se comparado aos últimos 10 anos.