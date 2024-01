MS lidera maior temperatura do Brasil pelo segundo dia seguido

Por do sol em Porto Murtinho / Governo de MS

Cidades de Mato Grosso do Sul ocupam pelo segundo dia consecutivo o ranking de mais quente do Brasil. Nesta segunda-feira, 8, o calorão superou os 40°C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Água Clara registrou nesta tarde o pico de 40,1°C e Porto Murtinho 39,4°C, liderando a lista das regiões mais quentes das últimas horas.

Porto Murtinho também ocupava a primeira posição ao marcar 40,1°C no último domingo, 7, ultrapassando Alagoas e Rondônia.

Mais calor

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a região sudoeste mantém altas temperaturas. Na terça-feira, 9, os termômetros podem ultrapassar 41°C.

Apesar da aproximação de uma nova frente fria, a partir de quinta-feira, 11, o calor continua, aliado com chances de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, com o aquecimento diurno.