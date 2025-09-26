Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:42

Prêmios

MS Nota Premiada terá sorteio de R$ 300 mil na terça-feira

Participam consumidores que incluíram CPF na nota em agosto

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 07:15

MS Nota Premiada / Sefaz-MS

A Sefaz (Secretaria de Fazenda), realiza na próxima terça-feira (30/09) o sorteio de R$ 300 mil do programa Nota MS Premiada.

Estão participando consumidores que incluíram o CPF (Cadastro de Pessoa Física) nas notas fiscais emitidas durante o mês de agosto.

Do total, R$ 100 mil serão distribuídos entre os participantes que acertarem seis dezenas, enquanto R$ 200 mil serão divididos entre os que fizerem a quina.

Para isso, o sorteio utiliza as mesmas dezenas do último concurso mensal da Mega-Sena.

O programa é uma iniciativa do governo estadual para incentivar a cidadania fiscal e o registro correto do CPF nas compras. Cada nota com CPF gera automaticamente oito dezenas, que entram no sorteio mensal.

Os consumidores que forem sorteados precisam se cadastrar no site do programa para receber o prêmio diretamente na conta bancária. É possível conferir o resultado online, sem necessidade de guardar os cupons fiscais.

