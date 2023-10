MS ocupa 1ª posição na plataforma que mede a aplicação de recursos públicos

Nos últimos tempos, Mato Grosso do Sul vem obtendo bom desempenho em indicadores econômicos e sociais. Resultado disso é que, na última semana de setembro, o Estado alcançou a 1ª posição dentro da Plataforma Transferegov, um sistema de medição de desempenho de recebedores de recursos em transferências discricionárias e legais da União (IDTRU-DL). A ferramenta monitora o desempenho na gestão dos recursos públicos celebrados entre o governo federal e os estados.

Desde 2018, o Estado vem figurando entre os primeiros da lista. Agora, obteve a primeira colocação com a nota 75,9 (medição até 100 pontos, verificada no dia 29 de setembro). No total, Mato Grosso do Sul possui 365 convênios celebrados, num total de R$ 1,2 bilhão.

"Esta conquista só foi possível graças as inúmeras capacitações realizadas desde 2015 e diante da criação de uma rede interna de gestão de convênios entre os técnicos do Estado e a coordenação da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul", garante o coordenador da Rede + Brasil em Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Morente.

Segundo o coordenador, todos os convênios que o Governo do Estado celebra com a União são avaliados por meio do IDTRU. "A avaliação do Mato Grosso do Sul alcançou o primeiro lugar entre todos os estados e Distrito Federal, seguidos de Amapá (73,6), Rondônia (70,7), Paraná (68,7), Espírito Santo (60,2) e Santa Catarina (59,6)", completa.

Mato Grosso do Sul alcançou nota máxima (100) nos quesitos que incluem os convênios concluídos e contas aprovadas. O cidadão também pode acompanhar a evolução de entregas e repasses de recursos públicos para sua cidade pela plataforma Transferegov.